In den vergangenen Jahren hatte der Schweizer Verband einen der drei Zusammenzüge während der Saison genutzt, um primär junge Spieler aufzubieten. Wegen der Olympischen Spiele im Februar in Pyeonchang, auf die sich das Nationalteam beim Karjala Cup in Helsinki (November) und dem Spengler Cup (Dezember) vorbereitet, entfällt dieser Termin in der kommenden Saison.