Die Crew von Mercedes wird im Hinblick auf das Qualifying am Samstag und den Grand Prix am Sonntag jede Menge Arbeit haben, soll der zeitliche Abstand auf Vettel und Räikkönen wettgemacht oder zumindest auf ein erträgliches Mass reduziert werden. Der in den vergangenen drei Saisons dominierende Rennstall stellte in allen drei bisherigen Grands Prix in Sotschi den Sieger. Hamilton gewann 2014 und 2015, der zurückgetretene Weltmeister Nico Rosberg 2016.

Von den Fahrern des Teams Sauber war Pascal Wehrlein erneut der Schnellere. In der ersten Einheit lag der Deutsche 35 Hundertstel vor dem Schweden Marcus Ericsson, in der zweiten gut vier Zehntel. Wehrlein fand sich wie Ericsson in den beiden Klassementen gleichwohl im hintersten Viertel wieder.