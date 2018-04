Was gibt es Schöneres, als mit einem Fussballgott über Fussball zu sprechen? Nur: Wo beginnen und wann aufhören, wenn der Fussballgott seit 32 Jahren am Ball ist und so viel zu erzählen hat, dass man ihm problemlos einen Tag lang zuhören könnte?

Man muss sich nur vor Augen führen: Als Erich Hänzi 1986 als 21-Jähriger vom FC Lengnau zu den Young Boys kam, gab es noch keine Handys, waren die Fussballschuhe noch schwarz und erhielt man für den Sieg noch zwei Punkte und nicht drei.

So ist es ein Glück, dass der Fussballgott gerade etwas Zeit hat. «Es ist mein freier Nachmittag», sagt Hänzi, als er sich an diesem wunderbaren Frühlingstag vor dem Stade de Suisse an einen Tisch setzt und einen Kaffee bestellt. Eigentlich würde der Sonnenschein ja perfekt zum Höhenflug der Young Boys und zum spannenden Berufsleben Hänzis passen.