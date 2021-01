Erfolgreicher Nachmittag für Remo Freuler und Atalanta Bergamo

(swe) Remo Freuler führte Atalanta Bergamo gegen Sassuolo als Captain aufs Feld. Die Partie war äusserst unterhaltsam. Duvan Zapata war es, der nach 11 Minuten den Torreigen für Bergamo eröffnete. Nach einem nervösen Start der Gäste entschied sich dann auch Sassuolo am Spiel teilzunehmen. Doch es war das Heimteam, welches erneut einnetzen konnte. Kurz vor der Pause spielt Josip Ilicic ein Zauberpass auf Matteo Passino, der auf 2:0 erhöhte.

Kaum standen die Teams wieder auf dem Platz, schlägt es bereits wieder ein. Diesmal leistete Remo Freuler die Vorarbeit. Dank einem Pass mit der Hacke bediente der ehemalige Luzerner Zapata, der ungehindert auf 3:0 stellte. Nach 57. Minuten folgte die definitive Entscheidung. Robin Gosens traf sehenswert zum 4:0. Am Ende setzen sich die Fussballer der Lombardei verdient mit 5:1 durch.

Inter Mailand an der Spitze

Inter Mailand siegte gegen Crotone deutlich 6:2. Lautaro Martinez schnürte dabei einen Hattrick und hievte die Norditaliener vorübergehend an die Tabellenspitze. Genua mit Valon Behrami spielte gegen Lazio Rom 1:1-Unentschieden. Die AS Roma zementierte nach dem 1:0-Sieg gegen Sampdoria Genua Platz 3. Am Abend bietet sich für die AC Milan die Möglichkeit, die Spitze der Serie A zu übernehmen. Die Mailänder treten auswärts bei Benevento an.