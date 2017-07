Wie jedes Jahr hat Thun gewichtige Abgänge (insbesondere Fassnacht und Geissmann) zu kompensieren. Wie immer zuletzt setzt Sportchef Andres Gerber auf Spieler aus der Schweiz, viele aus unteren Ligen. Das Team wurde stark verjüngt, gerade die Abwehr. Zudem hat Francesco Ruberto (24) Guillaume Faivre (30) im Tor verdrängt. Man spürt: Diese Mannschaft ist hungrig, sie ist diszipliniert, verfolgt eine klare Idee. Eine Heimniederlage ist mit Sicherheit kein gewünschter Start. Aber die gezeigte Leistung sollte die Berner Oberländer optimistisch stimmen.

Mit dem Einwand, dass die Spieler die Chancenverwertung deutlich verbessern müssen – und zwar sofort. Denn das Startprogramm (es folgen Spiele gegen FCZ, FCB und YB) der Thuner ist happig. Trotzdem müssen Punkte her, sonst gerät man schnell in eine negative Spirale. So oder so gilt: Nicht die Nerven verlieren! Aber diese Gefahr besteht im Oberland kaum.

FC Sion: mehr Spektakel, Herr Tramezzani

Erleichtert wirkt Paolo Tramezzani, als er nach dem hart erkämpften 1:0 gegen Thun ans Mikrofon tritt. Er betont, wie wichtig dieser Sieg war, dass er Ruhe und Moral gibt für die kommenden Herausforderungen. Man kennt Präsident Christian Constantin.

Der Totomat, Sie wissen schon. Stimmen die Resultate nicht, zögert er nicht lange. Fürs Erste haben Tramezzani und sein Team den Kopf aus der Schlinge gezogen. Aber der Auftritt in Thun war in mancherlei Hinsicht mangelhaft: kaum Chancen, nur selten spielbestimmend, selbst in Überzahl unter Druck. Man hat mehr erwartet vom FC Sion. Vor allem auch wegen Tramezzani, der mit Lugano letzte Saison die Liga aufmischte und auf Platz 3 stürmte. Aber im Wallis hat sich im Sommer einiges verändert: Die Routiniers Salatic und Ziegler sind weg, Super-Talent Akolo ebenfalls.