EM-Härtetest geglückt: Die Schweizer Handball-Nati schlägt Tschechien im Aarauer Schachen deutlich

Vor der Gala hatte die Schweizer Defensive den Zugriff nicht wie erhofft gefunden. Der ehemalige St. Galler Tomas Babak fand immer wieder Wege durch die Verteidigung der Gastgeber und erzielte zehn Tore. Der Schweizer Nationaltrainer Michael Suter fand aber die richtigen Stellschrauben. In der zweiten Halbzeit gelangen den Osteuropäern nur noch elf Treffer. Die SHV-Auswahl hingegen verwertete 20 von 28 Angriffen, was einer überragenden Quote von 71 Prozent entspricht. Der linke Flügel Marvin Lier war mit sieben Treffern der beste Torschütze der Schweizer.

Am Samstag um 18 Uhr treffen die beiden Teams ein zweites Mal in Aarau aufeinander.