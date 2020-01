EM-Aus für die Schweizer Handballer

(sda/fsc/ca) Um sich aus eigener Kraft für die Hauptrunde zu qualifizieren, hätten die Schweizer die Slowenen mit mindestens acht Toren Unterschied bezwingen müssen. Die Hoffnungen auf ein Wunder, nichts anderes wäre ein solches Resultat gewesen, zerschlugen sich rasch. Zwar war die Leistung in der Verteidigung ordentlich – sechs Gegentreffer kassierten die Schweizer ins ­leere Gehäuse. In der Offensive steckte aber von Anfang an der Wurm drin. In der ersten Halbzeit betrug die Effizienz im Angriff lediglich 36 Prozent.

Den Tiefpunkt der ersten Halbzeit bildeten drei Fehlpässe in Serie – zweimal Topstar Andy Schmid, einmal Lenny Rubin –, welche die Slowenen zu drei ­einfachen Toren vom 10:6 (21.) zum 13:6 (24.) nutzten.

Schweizer Abschlussschwäche

Zu wünschen übrig liess auch die Schussqualität der Schweizer; der slowenische Keeper Klemen Ferlin musste für die zehn Paraden in den ersten 30 Minuten nicht über sich hinauswachsen – zu fahrlässig gingen die Schweizer mit besten Chancen um. So stand es zur Pause 16:10 für den WM-Dritten von 2017.

Damit war praktisch klar, dass die Schweizer gegen die Slowenen verlieren würden. Ein klarer Sieg rückte in unerreichbare Ferne. Zwar gelang der Start in die zweite Halbzeit und kam die Suter-Equipe auf 12:16 (34.) heran, doch richtig Klick machte es bei der Schweizer Nationalmannschaft auch danach nicht. Positiv war aber, dass die Schweizer nie aufsteckten. In der 57. Minute vergab Schmid alleine vor Urh Kastelic das 24:27. Dennoch war der fünffache Bundesliga-MVP mit acht Toren der beste Werfer seiner Mannschaft. Nationaltrainer Suter warb nach dem Spiel um Verständnis: «Vor dreieinhalb Jahren waren wir noch ganz unten, jetzt spielen wir im Konzert der ganz Grossen mit. Ich bitte um Verständnis, dass wir auf diesem Level nicht jedes Spiel gewinnen können.»