Vielleicht ist Nino Niederreiter der Knopf in der Nacht auf heute ja aufgegangen. In Vancouver bestritten die Minnesota Wild ihr elftes Saisonspiel. In den ersten zehn Partien hat der Churer bisher vergeblich auf ein Erfolgserlebnis gewartet. Der Flügelstürmer erlebt einen sehr schwierigen Start in die neue Meisterschaft.

Allein die Tatsache, dass er total erst 15-mal – davon siebenmal in einem einzigen Spiel – aufs gegnerische Tor geschossen hat, sagt viel aus über die Probleme des 26-Jährigen. Denn wie soll man ins Schwarze treffen, wenn man so selten überhaupt in eine gute Abschlussposition kommt?