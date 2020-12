Zuger Sturmlauf an die Tabellenspitze

Die Zuger starteten verhalten in die Partie, die vor einem Monat erstmals angesetzt gewesen war, damals aber abgesagt wurde, weil es Lugano bei der Anreise nicht mehr durch den gesperrten Gotthard-Tunnel (nach Unfall) geschafft hatte. Zug kassierte drei Zweiminutenstrafen in den ersten acht Minuten und geriet folgerichtig in doppelter Unterzahl in Rückstand.

Danach setzte der EVZ aber zum Sturmlauf an. Santeri Alatalo glich aus (17.). 40 Sekunden nach der ersten Pause überlief Gregory Hofmann, einst Luganos wichtigster Akteur, alle auf dem Eis stehenden Tessiner und schloss sein Traumsolo mit dem 2:1 ab. Carl Klingberg und Raphael Diaz stellten nach 33 Minuten mit zwei Goals innerhalb von 23 Sekunden zum 4:1 den Sieg früh sicher. Im Schlussabschnitt gelang Hofmann zum 5:2 noch ein zweites Goal.

Zug gewann 10 der letzten 13 Spiele, punktete zuletzt achtmal hintereinander und übernahm nach 34 Tagen wieder die Tabellenführung.

Lugano trat erstmals ohne Philipp Kurashev an, der sich wie seine NHL-Kollegen aus anderen Teams in Richtung Nordamerika (Chicago) verabschiedete. Dafür debütierten bei Lugano zwei 19-Jährige: Jari Näser, Sohn des ehemaligen Internationalen Andy Näser (Spieler bei Davos und Lugano), der seit seinem Rücktritt vor zehn Jahren in Luganos Vorstand sitzt (als Vizepräsident), kam ebenso zu seinem National-League-Debüt wie Goalie Davide Fadani, der nach dem 1:4 vor Luganos Gehäuse Niklas Schlegel ersetzte.

Telegramm:

Zug - Lugano 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

0 Zuschauer. - SR Lemelin/Fluri, Cattaneo/Kehrli. - Tore: 9. Heed (Bödker/bei 5 gegen 3) 0:1. 17. Alatalo (Martschini) 1:1. 21. (20:40) Hofmann (Genoni) 2:1. 33. (32:38) Klingberg 3:1. 34. (33:01) Diaz (Thorell) 4:1. 45. Morini (Bertaggia) 4:2. 56. Hofmann (Kovar) 5:2. - Strafen: je 4mal 2 Minuten. - PostFinance-Topskorer: Kovar; Arcobello.

Zug: Genoni; Diaz, Geisser; Cadonau, Alatalo; Schlumpf, Stadler; Wüthrich; Martschini, Kovar, Thorell; Simion, Senteler, Hofmann; Klingberg, Albrecht, Zehnder; Thürkauf, Leuenberger, Bachofner.

Lugano: Schlegel (34. Fadani); Heed, Riva; Chiesa, Wellinger; Nodari, Wolf; Näser, Vedova; Bödker, Herburger, Bertaggia; Walker, Lajunen, Morini; Bürgler, Arcobello, Fazzini; Traber, Romanenghi, Lammer.

Bemerkungen: Lugano ohne Sannitz, Zurkirchen (beide verletzt), Antonietti, Loeffel und Suri (alle krank).

Resultate und Rangliste:

Resultate: Davos - Biel 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1) n.V. Lausanne - Rapperswil-Jona Lakers 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). Zug - Lugano 5:2 (1:1, 3:0, 1:1).

Rangliste: 1. Zug 17/37. 2. Lausanne 18/36. 3. ZSC Lions 17/35. 4. Fribourg-Gottéron 18/34. 5. Genève-Servette 15/27. 6. Rapperswil-Jona Lakers 20/23. 7. Lugano 14/22. 8. Biel 16/21. 9. Ambri-Piotta 19/21. 10. Davos 17/20. 11. Bern 16/16. 12. SCL Tigers 17/14.