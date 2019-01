Die 20'672 Zuschauer im Berner Stade de Suisse mussten sich bis ins Schlussdrittel gedulden, ehe im zweiten Tatzen-Derby unter freiem Himmel der erste Treffer fiel. Gaëtan Haas brachte den SCB in der 42. Minute in Unterzahl in Führung. Bis zur 47. Minute erhöhten Yanik Burren und Mark Arcobello auf 3:0 und sorgten damit für die Vorentscheidung. Fünf Minuten vor Schluss gelang Langnaus Flurin Randegger der Ehrentreffer.

Weiterhin zwei Punkte vor Bern führt Zug die Tabelle an. Der EVZ ging auch im dritten Duell in dieser Saison mit Ambri-Piotta als Sieger hervor. Matchwinner beim souveränen 6:2-Heimsieg war Lino Martschini mit drei Toren. Bereits nach zwei Drittel führten die Zuger vorentscheidend mit 4:0.

Den ZSC Lions genügte ein Tor zum ersten Dreipunktesieg seit fast einem Monat. Einziger Torschütze beim 1:0-Heimerfolg gegen die Rapperswil-Jona Lakers war im Mitteldrittel Tim Ulmann. Dank dem Minisieg gegen das Schlusslicht zogen die Lions an den spielfreien Genève-Servette und Fribourg-Gottéron vorbei und rangieren zumindest bis am Freitag wieder über dem Strich.

Erst am Abend spielt Davos zuhause gegen Lugano und Biel gegen Lausanne.

Resultate und Tabelle:

SCL Tigers - Bern 1:4 (0:0, 0:0, 1:4). ZSC Lions - Rapperswil-Jona Lakers 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Zug - Ambri-Piotta 6:2 (1:0, 3:1, 2:1). - Um 20.15 Uhr: Davos - Lugano, Biel - Lausanne.

Rangliste: 1. Zug 28/58 (92:58). 2. Bern 28/56 (81:50). 3. Biel 28/50 (95:76). 4. Ambri-Piotta 29/46 (80:85). 5. Lausanne 29/46 (82:71). 6. SCL Tigers 28/45 (77:67). 7. ZSC Lions 28/43 (68:73). 8. Genève-Servette 30/43 (76:91). 9. Fribourg-Gottéron 29/42 (76:77). 10. Lugano 27/40 (84:71). 11. Davos 27/25 (58:96). 12. Rapperswil-Jona Lakers 29/16 (42:96).