Zug baut Tabellenführung aus - Auch Biel und Lugano gewinnen

Biel gelang im vierten Anlauf in dieser Meisterschaft gegen Ambri-Piotta der erste Sieg. Trotz frühen Rückstand setzten sich die Seeländer drei Tage nach dem 4:5 n.V. in der Leventina mit 3:1 durch. Dank dem dritten Heimsieg in Folge verschaffte sich das Team von Antti Törmänen etwas Luft im Rennen um ein Playoff-Ticket. Der Abstand auf Platz 9 beträgt nun sechs Punkte.

Während es das zehntplatzierte Ambri verpasste, Boden auf die direkten Konkurrenten gutzumachen, hievte sich der Kantonsrivale Lugano dank einem 2:1-Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers auf Kosten von Meister Bern über den Strich. Die Luganesi zogen in der Tabelle auch an den SCL Tigers und an Lausanne vorbei und sind neu im 6. Rang klassiert.

Derweil festigte der EV Zug dank einem 2:1-Arbeitssieg gegen die SCL Tigers die Tabellenführung. Yannick-Lennart Albrecht und Lino Martschini sorgten im Mitteldrittel für die Zuger Wende. Die Zentralschweizer, die nun drei Punkte vor dem zweitplatzierten Genève-Servette liegen, revanchierten sich damit für die 1:5-Ohrfeige am Samstag in Langnau.

Resultate und Tabelle:

Resultate: Zug - SCL Tigers 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). Biel - Ambri-Piotta 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Lugano - Rapperswil-Jona Lakers 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Rangliste: 1. Zug 37/71 (117:99). 2. Genève-Servette 39/68 (108:92). 3. ZSC Lions 39/68 (125:95). 4. Davos 36/67 (119:98). 5. Biel 39/58 (114:114). 6. Lugano 40/55 (98:108). 7. Lausanne 35/54 (100:95). 8. SCL Tigers 38/54 (94:109). 9. Bern 38/52 (101:111). 10. Ambri-Piotta 39/47 (96:112). 11. Fribourg-Gottéron 36/46 (84:99). 12. Rapperswil-Jona Lakers 38/41 (94:118).