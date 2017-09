Das alte Sorgenkind: Luca Boltshauser.

Der EHC Kloten hatte schon in der letzten Saison ein Goalieproblem. Aber er hatte mit Martin Gerber (42) einen Mann im Tor, der, aller Aussetzer zum Trotz, mit seiner Routine immer noch einen beruhigenden Einfluss auf die Mannschaft hatte. Jetzt ist Gerber weg und Boltshauser (24) zum ersten Mal in seiner Karriere vollumfänglich die Nummer eins in einem NLA-Team. Als Ersatz steht mit dem von Fribourg geholten Dennis Saikkonen (24) eine unerprobte Alternative zur Verfügung.