Aber er «personifiziert» das Problem seines Arbeitgebers. Letzte Saison schafften die Devils erstmals seit 2012 wieder die Playoffs. Die Rückkehr auf die Höhen des Ruhmes hätte weitergehen sollen. Die Saison steht unter dem Motto: «We will rise». Was inzwischen wie bittere Ironie klingt. Die Devils sind das zweitschwächste NHL-Team. So wie Mirco Müller hat auch diese Mannschaft um Nummer-1-Draft Nico Hischier (20) ein enormes Potenzial. Nur gelingt die Umsetzung noch nicht.

Der ehemalige Junior des EHC Kloten bringt eine nahezu perfekte Mischung aus Grösse, Kraft, Wasserverdrängung, Beweglichkeit, Spielintelligenz und Technik aufs Eis. Er ist mit ziemlicher Sicherheit nach Roman Josi der kompletteste, aber eben nicht der charismatischste Verteidiger mit Schweizer Pass. Der Winterthurer kam als Erstrundendraft (Nr. 18) nach San José. Doch die Sharks sind mit ihm nie glücklich geworden und haben ihn im Juni 2017 «billig» gegen Draftrechte an New Jersey abgegeben.

Der Coach habe ihn gemahnt, selbstbewusster aufzutreten, mehr Härte zu zeigen und auch mutiger mit der Scheibe zu sein. «Er hatte ja recht, ich bin schliesslich einer der grössten Spieler im Team.» Mit 191 Metern und 95 Kilo ist er selbst in der härtesten Liga der Welt ein Titan. Aber eben: ein sanfter. Der Trainer hatte bloss moniert, was ja die Statistiken schon sagen: kaum Strafen (38 Minuten in 122 Partien), gemessen an seinem enormen Talent zu wenig Skorerpunkte (bisher 3 Tore und 15 Assists).

Erstes Tor für New Jersey

Im Training hat sich Mirco Müller ins Team zurückgekämpft. Inzwischen hat er diese Woche im 67. Spiel sein erstes Tor für New Jersey erzielt und bekommt in einzelnen Partien mehr als 20 Minuten Eiszeit, im Durchschnitt sind es diese Saison etwas mehr als 18 Minuten. So viel wie noch nie. Den besten Mirco Müller haben wir eigentlich erst einmal gesehen: bei der letzten Silber-WM (10 Spiele/6 Skorerpunkte).