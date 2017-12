Der 47-Jährige übernimmt in Biel die Nachfolge von Mike McNamara, der wieder in die Juniorenabteilung wechselte. In den letzten sechs Spielen (5 Siege) war das Team von Sportchef Martin Steinegger betreut worden.

Törmänen stand von 2011 bis 2014 beim SC Bern an der Bande, danach arbeitete er drei Jahre in der Heimat bei IFK Helsinki.