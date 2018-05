Neun Punkte aus sechs Spielen, die Zwischenbilanz der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der WM in Dänemark ist in Ordnung. Doch ein Sieg gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel am Dienstag, 12.15 Uhr, ist wohl Pflicht, um den Einzug in die Viertelfinals zu schaffen. Bereits für die K.o.-Phase qualifiziert haben sich in der Gruppe A Schweden, Russland und Tschechien.

Weil die Schweiz weder gegen Russland noch Schweden einen Exploit schaffte und zudem im Startspiel gegen Österreich einen Punkt liegen liess, muss die Schweiz gegen Frankreich wohl nicht nur gewinnen, sondern auch auf fremde Schützenhilfe hoffen, um im Rennen um das letzte Viertelfinal-Ticket vor der Slowakei zu bleiben, die in fünf Spielen auf acht Punkte kommt.

Direktbegegnung spricht für die Schwei

Von den Weissrussen, die als einziges Team an der WM ohne Punkte blieb und bereits während des Turniers den Trainer entliess, ist keine Schützenhilfe zu erwarten. Für die Slowakei ist es das letzte Gruppenspiel. Also müssen es die Russen richten. Gewinnt die Slowakei nach 60 Minuten gegen Weissrussland und holt gegen Russland zwei Punkte, ist die Schweiz draussen.

Darum drückt die Schweiz Russland die Daumen. Sollte die Slowakei leer ausgehen, sich gegen Weissrussland aber nach 60 Minuten durchsetzen, muss die Schweiz gegen Frankreich gewinnen. Einziger Unterschied: In diesem Fall reicht ein Sieg nach Penaltys oder Verlängerung. Denn bei Punkgleichheit entscheidet die Direktbegegnung. Und die hat die Schweiz mit 2:0 gewonnen. (sih)