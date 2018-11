Visp, das am Freitag gegen Olten einen 0:3-Rückstand in einen 5:3-Sieg verwandelt hatte, fuhr gegen die GCK Lions auf dem gleichem Weg fort und siegte mit 6:1. Nach elf Minuten führten die Walliser bereits mit 5:0. Mit Tomas Dolana und dem Amerikaner Daniel Kissel gab es zwei Doppeltorschützen. Kissel eröffnete bereits nach zwölf Sekunden der Partie das Skore und stellte mit dem 6:1 schon in der 33. Minute das Endresultat her.

Für Langenthal erzielte Captain Stefan Tschannen das siegbringende Tor im Penaltyschiessen zum 3.2 gegen Olten.

Kloten feierte im dritten Kantons-Derby gegen Winterthur den zweiten Sieg. Die Zürcher Unterländer gewannen auswärts beim Vorletzten mit 5:3. Fünf verschiedene Spieler erzielten für den Absteiger aus der National League und aktuellen Tabellensechsten der Swiss League die Treffer.

Resultate und Tabelle:

Langenthal - Olten 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0) n.P. Thurgau - EVZ Academy 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Winterthur - Kloten 3:5 (1:1, 1:1, 1:3). Visp - GCK Lions 6:1 (5:1, 1:0, 0:0).

Rangliste: 1. La Chaux-de-Fonds 14/35 (52:34). 2. Visp 15/32 (57:41). 3. Langenthal 15/32 (48:32). 4. Ajoie 14/30 (52:28). 5. Olten 15/27 (57:41). 6. Kloten 15/21 (54:52). 7. Thurgau 15/17 (42:44). 8. GCK Lions 15/16 (45:54). 9. EVZ Academy 15/15 (36:59). 10. Winterthur 14/9 (33:56). 11. Biasca Ticino Rockets 15/9 (22:57).