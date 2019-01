Ein erstes Mal stark in Erscheinung für die Franchise aus Tennessee trat der 22-jährige Schweizer Flügel zu Beginn des 2. Drittels im Powerplay. Fiala leitete mit einem Pass zur Mitte in der 25. Minute das 1:0 des Schweden Mattias Eckholm ein. 38 Sekunden vor der Schlusssirene krönte Fiala seinen Abend mit dem Tor zum 4:0. Alleine vor Goalie Michael Hutchinson verwandelte er sicher.

Die gute Leistung des Schweizers blieb in der kanadischen Metropole nicht unbemerkt, Fiala wurde neben Goalie Pekka Rinne (18 Paraden) und Verteidiger Eckholm (1 Treffer und 1 Assist) als einer der drei "Stars of the Game" ausgezeichnet. Dem St. Galler glückten in den letzten sechs Spielen acht Skorerpunkte (2 Treffer/6 Assists). Mit Captain Roman Josi, der während fast 22 Minuten zum Einsatz kam, stand ein zweiter Schweizer bei Nashville im Einsatz.