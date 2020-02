Tommy Wingels fehlt Servette vier Wochen

Wingels zog sich am Donnerstag im Training eine Verletzung am Oberkörper zu. Mit 39 Skorerpunkten führt der amerikanische Flügelstürmer bei den Genfern, die bereits für die Playoffs qualifiziert sind, zusammen mit dem Kanadier Daniel Winnik die teaminterne Skorerliste an.

Mit dem Kanadier Eric Fehr fällt bei Servette derzeit bereits ein ausländischer Stürmer verletzungsbedingt aus. Dessen Landsmann Jordan Caron hat derweil die Arbeitsbewilligung erhalten und steht dem Team von Trainer Patrick Emond per sofort zur Verfügung.