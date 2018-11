Der frühere Meistermacher des SC Bern (2013) hatte die Seeländer vor elf Monaten übernommen und den Klub damals weg vom Playoff-Trennstrich in den 3. Rang zum Ende der Qualifikation geführt.

In den Playoffs starteten die Seeländer gegen Rekordmeister Davos erfolgreich, scheiterten dann aber in den Halbfinals an Lugano. Aktuell führt Biel die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf den Kantonsrivalen SC Bern an.