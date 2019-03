Meier war zu Beginn des zweiten Drittels mit einem schönen Handgelenkschuss erfolgreich. Danach konnten die Gäste aus Denver mit Sven Andrighetto jeweils nur noch verkürzen. Mit seinen 22 Saisontreffern liegt Meier nur noch drei Tore hinter der Schweizer Tor-Bestmarke von Nino Niederreiter aus der Saison 2016/2017.

Niederreiter läuft es seit seinem Wechsel zu den Carolina Hurricanes weiterhin exzellent. Der Bündner trug zwei Assists zum 5:2-Heimsieg gegen die St. Louis Blues bei und skorte damit im 18. Spiel für die Hurricanes zum sechsten Mal mehrfach. Carolina festigte mit dem vierten Sieg in Folge seinen Playoff-Platz.

Die Nashville Predators verloren das Duell um die Leaderposition in der Central Division bei den Winnipeg Jets mit 3:5. Roman Josi verliess das Eis mit einer Minus-3-Bilanz. Nico Hischier liess sich bei der 3:6-Heimniederlage der New Jersey Devils gegen die Philadelphia Flyers einen Assist notieren. Der 20-Jährige war im zweiten Drittel am 2:2 beteiligt. Später kassierten die Devils, die weit ausserhalb der Playoff-Plätze liegen, zwischen der 40. und 57. Minute vier Treffer.