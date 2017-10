Bereits vier Tage zuvor hatte Bärtschi beim 4:1-Erfolg gegen Detroit zwei Tore erzielt. Gegen Washigton war Bärtschi beide Male im Powerplay erfolgreich: in der 30. Minute beim 4:0, und in der 51. Minute beim 6:1. Das Assist zum 2:0 durch Bo Horvat in der 16. Minute gelang Bärtschi ebenfalls im Überzahlspiel der Kanadier, die damit den vierten Sieg in Folge feierten.

Der Berner hat ausserdem die Marke von 100 Skorerpunkten in der NHL überschritten. Bärtschi steht bei 47 Toren und 54 Assists.

Zweiter Einsatz für Berra

Denis Malgin und Reto Berra legten nicht dieselbe Effizienz wie ihr Landsmann Bärtschi an den Tag. Malgin und die Florida Panthers gewannen zuhause 8:3 gegen Berra und die Anaheim Ducks. Obwohl die Panthers einen hohen Sieg feierten, stand Malgin bei keinem der acht Treffer auf dem Eis und beendete die Partie mit einer Minus-2-Bilanz. Auf der Gegenseite kam Goalie Berra zu seinem zweiten Saisoneinsatz. Im Schlussdrittel kassierte er zwei Treffer bei fünf Schüssen auf sein Tor.