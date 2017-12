Tempo, harte Checks, sehenswerte Paraden, raffinierte Spielzüge - das Duell verlief auf sehr gutem Niveau. Der HC Davos tat sich mit den seit Steineggers Einstand deutlich besser organisierten Bernern lange schwer.

Erst eine 5-Minuten-Strafe gegen Benoit Jecker veränderte den Game-Plan beidseits entscheidend: Corvi erzwang den Ausgleich, und die Bündner nahmen in Überzahl Fahrt auf.

Die Gäste hielten das Remis in der Folge nur dank Jonas Hiller. Der Ex-NHL-Keeper brillierte in der Begegnung mit seinem früheren Stammklub mehrfach. Bis zur 55. Minute hielt der Routinier den Rekordchampion auf, ehe Dario Simion nach langem Anlauf eine Lücke fand.

Rödins Beinbruch?

So sehr sich die Einheimischen über den hart erarbeiteten Erfolg gegen den EHCB freuten, der Ausfall von Anton Rödin überschattete den Sieg. Ein Rempler Jeckers hat für den vor wenigen Wochen verpflichteten Schweden womöglich gravierende Folgen: Der Bündner Klubarzt befürchtet nach einer Erstdiagnose einen Beinbruch.

Telegramm:

Davos - Biel 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

5250 Zuschauer. - SR Dipietro/Wehrli, Ambrosetti/Castelli. - Tore: 4. Rajala (Schmutz) 0:1. 37. Corvi (Nygren/Ausschluss Jecker) 1:1. 55. Simion (Aeschlimann, Little) 2:1. 59. (58:28) Corvi 3:1 (ins leere Tor). 60. (59:39) Rajala (Pouliot) 3:2. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 3mal 2 plus 5 Minuten (Jecker) plus Spieldauer (Jecker) gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: Little; Pouliot.

Davos: Senn; Nygren, Aeschlimann; Schneeberger, Paschoud; Heldner, Jung; Forrer, Grossniklaus; Rödin, Corvi, Little; Marc Wieser, Eggenberger, Ambühl; Sciaroni, Egli, Dino Wieser; Simion, Walser, Jörg.

Biel: Hiller; Fey, Kreis; Dufner, Steiner; Hächler, Forster; Maurer, Jecker; Earl, Fuchs, Micflikier; Tschantré, Sutter, Wetzel; Diem, Pouliot, Rajala; Schmutz, Neuenschwander, Pedretti.

Bemerkungen: Davos ohne Kessler, Lindgren, Kousal, Du Bois, Biel ohne Fabian Lüthi, Lofquist (beide verletzt), Joggi (überzählig). 11. Pfostenschuss von Rödin. 36. Rödin verletzt ausgeschieden. 37. Pfostenschuss von Corvi. 58. Timeout von Biel, ab 57:37 bis 58:28, 58:41 bis 59:39 und ab 59:40 ohne Goalie.