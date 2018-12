Rapperswil-Jona im Cup und in der Meisterschaft - das sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. 48 Stunden, nachdem die St. Galler mit einem Sieg gegen die SCL Tigers in den Cupfinal eingezogen waren, unterlagen sie dem gleichen Gegner nach einer schwachen Leistung deutlich.

Die Entscheidung fiel im Mitteldrittel innerhalb von sechseinhalb Minuten und begünstigt durch zwei Strafen gegen die Lakers. Zwei Verteidiger mit ihren ersten Saisontoren standen dabei im Mittelpunkt. In der 25. Minute verwertete Anthony Huguenin einen Abpraller in doppelter Überzahl zur hochverdienten Führung der Emmentaler. Drei Minuten später erhöhte Claudio Cadonau, weitere vier Minuten später Alexej Dostoinow. Auf den 0:3-Rückstand konnte Rapperswil nicht mal im Ansatz reagieren. Im Gegenteil: Im Schlussdrittel kassierten die Lakers nochmals drei Gegentreffer zur höchsten Heimniederlage der Saison.

Nur gerade 18 Schüsse musste SCL-Goalie Ivars Punnenovs, der im Gegensatz zum Cupspiel den Vorzug gegenüber Damiano Ciaccio erhielt, für seinen Shutout abwehren. In der Meisterschaft gehören die Lakers zu den Lieblingsgegnern der Tiger. Langnau gewann zum achten Mal in Folge gegen die St. Galler - und bereits im ersten Saisonspiel in Rapperswil hatte Punnenovs einen Shutout gefeiert (2:0).

Vor der Partie gaben die Lakers die Vertragsverlängerung mit zwei Schlüsselspielern bekannt. Die amerikanischen Flügelstürmer Danny Kristo und Casey Wellman bleiben bis Ende der Saison 2019/20 am Oberen Zürichsee. Ebenfalls eine weitere Saison bleibt Ersatzgoalie Noël Bader in Rapperswil.

Das Telegramm:

Rapperswil-Jona Lakers - SCL Tigers 0:6 (0:0, 0:3, 0:3)

3822 Zuschauer. - SR Müller/Hebeisen, Kovacs/Progin. - Tore: 25. Huguenin (DiDomenico/Ausschlüsse Sven Berger, Wellman) 0:1. 28. Cadonau (Elo) 0:2. 32. Dostoinow 0:3. 56. (55:11) Gagnon (Pesonen, Elo/Ausschlüsse Wellman, Helbling) 0:4. 57. (56:30) Gagnon (Cadonau/Ausschluss Helbling) 0:5. 58. (57:12) Neukom (Diem, Kuonen) 0:6. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona, 5mal 2 plus 2mal 10 (Cadonau, DiDomenico) Minuten gegen SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Kristo; Pesonen.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler (32. Bader); Gähler, Profico; Hächler, Maier; Helbling, Sven Berger; Iglesias, Schmuckli; Kristo, Schlagenhauf, Wellman; Aulin, Knelsen, Spiller; Mosimann, Mason, Hüsler; Rizzello, Ness, Casutt.

SCL Tigers: Punnenovs; Glauser, Leeger; Lardi, Erni; Cadonau, Huguenin; Randegger; Elo, Gagnon, Dostoinow; DiDomenico, Gustafsson, Pesonen; Kuonen, Diem, Neukom; Rüegsegger, Pascal Berger, Nils Berger; Gerber.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona ohne Gilroy (krank) und Schweri, SCL Tigers ohne Blaser, Stettler (alle verletzt) und Johansson (überzähliger Ausländer).