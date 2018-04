Nach der Hälfte der Vorbereitung steht die Schweiz damit mit zwei Siegen und zwei Niederlagen da. In Lausanne drehten Dominic Lammer und Lukas Frick die Partie im Mitteldrittel mit ihren jeweils ersten Länderspieltoren, nachdem die Schweizer im Startdrittel 0:1 in Rückstand geraten waren.

Im Vergleich zum ersten Duell am Donnerstag in La Chaux-de-Fonds wirkten die Schweizer etwas weniger frisch und spielfreudig. Einzig im Mitteldrittel vermochten sie die Weissrussen zur ungewohnten Mittagszeit mit ihrem Tempo unter Druck zu setzten. Sinnbildlich dazu war kurz nach Spielhälfte der Führungstreffer von Frick, der nach einem herrlichen Doppelass mit dem starken Lammer entstanden war.

Defensiv liessen die Schweizer im ersten Länderspiel in Lausanne seit fünf Jahren wenig zu. Joren van Pottelberghe, der sich beim 0:1 in der nahen, oberen Ecke hatte erwischen lassen, musste deutlich weniger gefährliche Schüsse abwehren als Gilles Senn in La Chaux-de-Fonds.

Fünf Minuten vor dem Ende war van Pottelberghe gegen die noch einmal aufkommenden Weissrussen bereits geschlagen, als Samuel Walser den Puck auf der Linie stoppte und der Schweiz damit den Sieg sicherte. Auch mit einem zusätzlichen Spieler anstelle des Torhüters gelang den müde wirkenden Weissrussen kein Treffer mehr.

Nächste Woche trifft die Schweiz am Freitag in Langenthal und am Samstag in Biasca zweimal auf Norwegen. Für diese Partien neu zum Team stossen werden sieben Spieler von Playoff-Halbfinalist Bern. Auch Raphael Diaz, der gegen die Weissrussen wegen einer Blessur noch eine Pause erhalten hat, sollte mitmachen können.

Die WM findet vom 4. bis 20. Mai in Dänemark statt. Die Schweiz spielt in der Gruppe A in Kopenhagen. Einer der Gruppengegner in der dänischen Hauptstadt wird Weissrussland sein.

Das Telegramm:

Schweiz - Weissrussland 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Lausanne. - 2450 Zuschauer. - SR Tscherrig/Wehrli, Progin/Stuber. - Tore: 12. Remesow (Materuchin, Karaban) 0:1. 23. Lammer (Corvi) 1:1. 31. Frick (Lammer) 2:1. - Strafen: 7mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 10mal 2 plus 10 Minuten (Gawrus) gegen Weissrussland.

Schweiz: Van Pottelberghe; Frick, Paschoud; Loeffel, Genazzi; Fora, Geisser; Zryd; Wick, Albrecht, Suri; Rossi, Vermin, Mottet; Riat, Corvi, Lammer; Simion, Walser.

Weissrussland: Karnauchow; Chenkel, Lisowez; Graborenko, Djukow; Worobej, Snacharenko; Justinenko; Demkow, Kitarow, Drosd; Pawlowitsch, Scharangowitsch, Linglet; Stepanow, Belewitsch, Gawrus; Karaban, Remesow, Materuchin; Ambroschejtschik.

Bemerkungen: Schweiz ohne Diaz (geschont) und Senn (Ersatztorhüter). - Pfostenschuss Linglet (2.). Timeout Weissrussland (59:04), Weissrussland ab 58:55 ohne Torhüter. - Schüsse: Schweiz 34 (15-14-5); Weissrussland 21 (7-3-11). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 0/5; Weissrussland 0/3.