Das Resultat hätte aus Sicht der Kanadierinnen noch klarer ausfallen können, was die Schweizer Torhüterin Andrea Brändli in den ersten beiden Dritteln allerdings noch zu verhindern mochte. Die 21-Jährige Zürcherin, die dereinst die grossen Fussstapfen der zurückgetretenen Ausnahmekönnerin Florence Schelling ausfüllen soll, parierte bis zur zweiten Pause 30 von 32 Abschlüssen der Kanadierinnen. Mit vier Treffern in den letzten 20 Minuten sorgte der Favorit letztlich aber doch noch für klare Verhältnisse. Die Schweizerinnen brachten es während der gesamten Spielzeit auf sechs Torschüsse.

Am Freitag (19.30 Uhr) trifft die Schweiz auf Russland, bevor am Sonntag das Duell mit Titelverteidiger USA ansteht. Als eine der Top-5-Nationen, die ihre Round Robin allesamt in Gruppe A absolvieren, ist die Schweiz aber sowieso für die Viertelfinals gesetzt.

Telegramm:

Schweiz - Kanada 0:6 (0:2, 0:0, 0:4)

Espoo. - 649 Zuschauer. - SR Aberg/Nakayama (FIN/JPN), Jaatinen/Spresser (FIN/USA). - Tore: 10. (09:08) Gabel (Jenner, Bourbonnais) 0:1. 10. (09:24) Spooner (Nurse, Fast) 0:2. 42. Clark (Spooner, Zandee-Hart) 0:3. 48. Clark (Larocque, Ambrose) 0:4. 53. Rattray (Fortino, Stacey) 0:5. 59. Turnbull (Fortino, Fast) 0:6. - Strafen: je 3mal 2 Minuten.

Schweiz: Brändli; Altmann, Forster; Bullo, Wetli; Leemann, Christen; Sigrist, Vallario; Rüegg, Alina Müller, Isabel Waidacher; Enzler, Raselli, Rüedi; Zollinger, Stänz, Ryhner; Schlegel, Quennec.