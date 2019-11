Suter hatte zu Beginn des Schlussdrittels schon das zwischenzeitliche 2:1 erzielt. Die weiteren Schweizer Torschützen waren Noah Rod und Luca Fazzini.

Die Deutschen gingen im Startdrittel in Führung. Im Schlussdrittel machten sie aus einem 1:2 noch einmal ein 3:2, ehe Fazzini die Schweizer in der 53. Minute in die Verlängerung rettete.

Am Sonntag bekommt es die Schweiz mit Russland zu tun.