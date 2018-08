Anschliessend folgen für den diesjährigen WM-Zweiten in der Gruppe B gleichenorts die Spiele gegen Lettland (12. Mai), Österreich (14. Mai), Norwegen (15. Mai), Schweden (18. Mai), Russland (19. Mai) und Tschechien (21. Mai).

Die Viertelfinals stehen am 23. Mai, die Halbfinals am 25. Mai sowie am 26. Mai die Spiele um Gold und Bronze im Programm. Die beiden letzten Spieltage werden ausschliesslich in Bratislava ausgetragen. Ansonsten ist Kosice der Zweit-Spielort.