Stalberg komplettiert das Zuger Ausländerquartett, dem auch David McIntyre (CAN), Carl Klingberg (SWE) und Garrett Roe (USA) angehören.

Stalberg spielte seit 2009 in der NHL. Für die Toronto Maple Leafs, Chicago Blackhawks, Nashville Predators, New York Rangers, Carolina Hurricanes und Ottawa Senators bestritt er 548 Partien und erzielte dabei 179 Skorerpunkte. In der Saison 2012/13 gewann er mit den Chicago Blackhawks den Stanley Cup.