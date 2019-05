Die Schweden schossen sich gegen Österreich für die Partie gegen die Schweiz am Samstagabend warm. Nach 15 Minuten führten sie bereits 5:0. Den ersten Treffer nach nur 69 Sekunden schoss Gabriel Landeskog, der erst am Donnerstagmorgen in Bratislava angekommen war. Der Captain der Colorado Avalanche bildete eine Sturmlinie mit Elias Pettersson und Elias Lindholm, die es zusammen auf neun Skorerpunkte (je 3) brachte. Seit der 2:5-Niederlage in der ersten Partie gegen Tschechien gewannen die Skandinavier dreimal in Serie mit einem Torverhältnis von 26:2. Die vom Schweizer Roger Bader gecoachten Österreicher verloren derweil auch das vierte Spiel an dieser WM.

Das Gleiche gilt für Frankreich. Die Equipe Tricolore verkürzte gegen Kanada nach einem frühen 0:3 (16.) auf 2:3 (43.), ehe der Favorit wieder davonzog. Anthony Mantha zeichnete sich bei den Nordamerikanern als Doppel-Torschütze aus. Der Stürmer der Detroit Red Wings totalisiert nun fünf Treffer und ist mit neun Punkten die Nummer drei in der Skorerliste hinter dem Russen Nikita Kutscherow und dem Schweden William Nylander (je 3 Tore und 7 Assists).