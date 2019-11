Rücktritt von Robert Nilsson bestätigt

Nilsson konnte seit der Verletzung kein Training mehr als Leistungssportler durchziehen. Schon in früheren Karriere-Jahren hatte Nilsson wegen Hirnerschütterungen aussetzen müssen. Nun war ein Comeback nicht mehr möglich.

Der Vertrag von Nilsson, der während Jahren ein wertvoller Kreativ-Spieler im ZSC-Ensemble war und einen beträchtlichen Anteil am Meistertitel von 2014 besass, läuft ohne Einsätze mit Saisonende aus. Laut der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" will der Sohn der schwedischen Hockey-Legende Kent Nilsson (ex-Kloten) seinen Lebensmittelpunkt mit seiner Partnerin nach Arizona oder Schweden verlegen.

Nilsson war auch schon Meister in Russland. 2011 wurde er KHL-Champion mit Salawat Julajew Ufa. Mit Schweden gewann er im gleichen Jahr WM-Silber. In der NHL bestritt der Erstrunden-Draft der New York Islanders von 2003 insgesamt 252 Spiele (37 Tore/81 Assists) für die Islanders sowie die Edmonton Oilers. Für die ZSC Lions brachte es Nilsson in 242 Meisterschaftsspielen auf 64 Tore und 155 Assists.