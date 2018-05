Auch Roman Josi ist von seiner Persönlichkeit her kein Freund davon, dass man ihn auf einen Sockel stellt und quasi als Messias, der die Mannschaft nun im Alleingang zu einer Medaille führt, betitelt. Er ist ein Star, der keiner sein will. «Die Mannschaft hat auch ohne mich sehr gut funktioniert. Deshalb ist es für mich am wichtigsten, dass ich mich möglichst schnell integriere und die Rolle, die mir der Coach gibt, so gut wie möglich ausfülle.»

Noch besteht Absturzgefahr

Natürlich wolle er, der als Captain der Nashville Predators in der besten Liga der Welt eine Leaderfigur ist, auch in der Nationalmannschaft seine Führungsrolle wahrnehmen. «Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass es in unserer Mannschaft so viele gute Spieler gibt, die in ihren Teams alle eine Leaderfunktion haben.»

Gegen Frankreich zählt so oder so nur etwas: der Sieg. Erfüllen die Schweizer gegen die «Equipe Tricolore», die auch noch minime Chancen auf den Viertelfinal hat, ihre Pflicht, dann darf man tatsächlich von Heldentaten träumen. Noch aber besteht Absturzgefahr. Roman Josi wird alles daransetzen, dass er nicht zum zweiten Mal innert weniger Tage seine Hockey-Utensilien vorzeitig packen muss.