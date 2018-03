Der Davoser Enzo Corvi erzielte den einzigen Treffer im Penaltyschiessen. Luganos Maxim Lapierre hatte mit seinem Treffer zum 3:3 (54.) das Nachsitzen erzwungen.

Die Gäste waren durch einen Doppelschlag des ehemaligen Davosers Gregory Hofmann (9./29.) in Führung gegangen. Zwei HCD-Tore innerhalb von 73 Sekunden durch Gregory Sciaroni und Marc Wieser sorgten für ausgeglichene Verhältnisse, ehe Robert Kousal in Überzahl die Bündner erstmals in Führung brachte (43.).

Damien Brunner verletzte sich in der 18. Minute ohne gegnerische Absicht, als er am Davoser Gregory Sciaroni hängen blieb und sich das Bein verdrehte. Mit Captain Alessandro Chiesa schied noch ein weiterer Spieler der Tessiner bereits im Startdrittel aus. Auch ihm droht das Saisonende (Achillessehnenriss). Das Schlussdrittel konnte dann auch Luganos Stürmer Dario Bürgler nicht mehr beenden. Er soll wegen einer Muskelverletzung zwei bis drei Wochen ausfallen.

Auf Seiten des HCD konnten Abwehrchef Félicien Du Bois und Timo Kessler die Partie nicht beenden. Du Bois erlitt im Schlussdrittel allerdings nur eine Prellung, während Kessler mit einer Knieverletzung länger ausfallen könnte.

Der HCD tankte mit dem Erfolg für die Playoffs Moral. Seit der Saison 1999/2000 hat der HC Davos die Qualifikation nie schlechter als im 6. Rang abgeschlossen. Diese Klassierung haben die Bündner aber in der Schlussrunde noch zu verteidigen. In der Saison 1999/2000 klassierten sich die Bündner nur im 7. Rang und schieden danach in den Playoff-Viertelfinals aus.

Telegramm:

Davos - Lugano 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0) n.P. - 5773 Zuschauer. - SR Tscherrig/Wiegand, Gnemmi/Obwegeser. - Tore: 9. Hofmann (Ronchetti) 0:1. 29. Hofmann (Lajunen) 0:2. 36. Sciaroni (Walser, Dino Wieser) 1:2. 37. Marc Wieser (Ambühl) 2:2. 43. Kousal (Ausschluss Furrer) 3:2. 54. Lapierre (Bürgler, Cunti/Ausschluss Paschoud) 3:3. - Penaltyschiessen: Fazzini -, Rödin -; Klasen -, Paschoud -; Lajunen -, Corvi 1:0; Cunti -, Ambühl -, Hofmann -. - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen Lugano. - PostFinance-Topskorer: Little; Fazzini.

Davos: Senn; Nygren, Barandun; Du Bois, Kindschi; Schneeberger, Paschoud; Heldner, Jung; Rödin, Corvi, Little; Marc Wieser, Ambühl, Kousal; Simion, Egli, Kessler; Sciaroni, Walser, Dino Wieser.

Lugano: Merzlikins; Sanguinetti, Ronchetti; Chiesa, Ulmer; Wellinger, Furrer; Sartori; Brunner, Lajunen, Hofmann; Fazzini, Lapierre, Reuille; Bürgler, Cunti, Klasen; Walker, Morini, Reuille; Bertaggia.

Bemerkungen: Davos ohne Lindgren (verletzt) und Lindgren (überzähliger Ausländer), Jörg und Aeschlimann (beide überzählig), Lugano ohne Vauclair und Riva (beide verletzt) sowie Etem (überzähliger Ausländer) sowie Johnston (noch ohne Spielberechtigung). - Verletzt ausgeschieden: 2. Chiesa, 18. Brunner, 41. Kessler. 53. Du Bois. 59. Bürgler. - 31. Timeout Davos. - 61. Pfostenschuss Nygren.