Paterlini nicht mehr U20-Nationaltrainer

Paterlini hatte die Auswahl im Sommer 2019 von Christian Wohlwend übernommen. Er erreichte mit dem Team Anfang Jahr an der U20-WM in Tschechien den respektablen 5. Platz. Der Nachfolger ist noch nicht bestimmt.

Der frühere Nationalstürmer Paterlini war seit 2013 in verschiedenen Funktionen als Coach für die Nationalmannschaften von Swiss Ice Hockey tätig. Ab 2016 betreute er als Headcoach die U18, mit der er an vier Weltmeisterschaften erfolgreich den Klassenerhalt realisierte. Zudem gehörte er 2015 und 2017 an der A-WM zum Coaching-Staff des Schweizer Nationalteams.