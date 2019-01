Olten (1.), La Chaux-de-Fonds (2.) und Kloten (3.) sind nur noch durch zwei Punkte getrennt.

Olten geriet gegen Ajoie schon nach 62 Sekunden in Rückstand und fand danach den Tritt nie nach Wunsch. Im Schlussabschnitt stellten Jonathan Hazen, Julien Privet und Thibaut Frossard mit den Goals vom 1:1 zum 4:1 Ajoies Auswärtssieg sicher. Ajoie liegt als Vierter vier Punkte hinter den punktgleichen Olten und La Chaux-de-Fonds zurück.

La Chaux-de-Fonds setzte sich gegen Thurgau mit 3:2 durch. Kloten machte mit den GCK Lions kurzen Prozess (7:2). Olten, La Chaux-de-Fonds und Kloten sicherten sich damit die Playoff-Teilnahme.

Der Schlittschuhclub Langenthal siegte nach dem Auswärtssieg in der Ajoie in der Verlängerung am Dienstag auch gegen Visp wieder in der Overtime (5:4 nach 2:4-Rückstand im Schlussabschnitt).

Rangliste:

La Chaux-de-Fonds - Thurgau 3:2 (0:0, 1:0, 2:2). Kloten - GCK Lions 7:2 (3:0, 4:1, 0:1). Olten - Ajoie 1:4 (0:1, 1:0, 0:3). Biasca Ticino Rockets - Winterthur 0:5 (0:1, 0:3, 0:1). Langenthal - Visp 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0) n.V.

Rangliste: 1. Olten 36/71. 2. La Chaux-de-Fonds 36/71. 3. Kloten 35/69. 4. Ajoie 35/67. 5. Visp 35/65. 6. Langenthal 35/61. 7. Thurgau 35/56. 8. EVZ Academy 34/42. 9. GCK Lions 35/40. 10. Winterthur 35/23. 11. Biasca Ticino Rockets 35/14. - Olten, La Chaux-de-Fonds und Kloten für die Playoffs qualifiziert.