Der Verteidiger, der in einem Vorbereitungsspiel gegen Nürnberg ohne Einwirkung eines Gegners eine Knieverletzung erlitten hat, wird rund drei Monate ausfallen. Um eine Operation kommt Nygren herum. Die in Mitleidenschaft gezogenen Bänder werden konservativ behandelt.

Davos startet am Mittwoch, 11. September, mit dem Cupspiel bei Erstligist Frauenfeld in die Saison. Zwei Tage später steht in Zürich gegen die ZSC Lions das erste Meisterschaftsspiel im Programm.