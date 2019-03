Dies erklärte am Freitag laut diversen nordamerikanischen Medienberichten New Jerseys Headcoach John Hynes. Dabei schloss der Trainer sowohl Kopf- als auch Nacken-Verletzungen bei Müller aus. Eine Rückkehr von Müller in dieser Saison sei nicht auszuschliessen.

Der 23-jährige Winterthurer Müller war im NHL-Spiel vom Mittwoch zwischen New Jersey Devils und Calgary Flames (1:2) nach einem Bandenaufprall mit dem Oberkörper auf der Bahre vom Eis geführt worden. Zunächst waren deutlich schlimmere Verletzungen beim letztjährigen WM-Silbermedaillengewinner mit der Schweiz befürchtet worden worden.

Am Abend nach dem Schreckensmoment von Bruder Mirco Müller wurde dessen ebenfalls in Nordamerika (Boston/Northeastern Uni) spielende Schwester Alina, die beste Skorerin des Olympia-Frauenturniers 2018 in Südkorea, in Abwesenheit zur Winterthurer Sportlerin des Jahres gewählt.