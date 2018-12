Die New Jersey Devils verpassten es, erstmals seit fast einem Monat zwei Siege aneinander zu reihen. Bei den formstarken Anaheim Ducks gingen sie in einer furiosen Startphase nach 98 Sekunden in Führung, lagen aber keine 70 Sekunden später bereits 1:2 zurück. Nach dem ersten Drittel stand es 4:4.

In der Schlussminute der regulären Spielzeit, als die Devils den Goalie durch einen weiteren Feldspieler ersetzt hatten, war Hischier am 5:5 beteiligt. Für den Walliser war es im 23. Spiel der 17. Skorerpunkt. Zum elften Saisonsieg - dem zweiten in Folge nach dem 6:3 in Los Angeles am Freitag - reichte es den Devils aber nicht. Im Penaltyschiessen trafen it Daniel Sprong und Ryan Getzlaf nur zwei Spieler der Ducks.

Wie New Jersey ist auch Vancouver nach einem guten Saisonstart aus dem Tritt geraten. Die Kanadier scheinen aber nach 13 Spielen mit nur einem Sieg den Turnaround geschafft zu haben. Sie kamen ohne den weiterhin an einer Hirnerschütterung laborierenden Sven Bärtschi mit dem 6:1 in St. Louis zum zweiten Sieg innerhalb von zwei Tagen. Der 21-jährige Amerikaner Brock Boeser mit einem Hattrick und der ein Jahr jüngere Schwede Elias Pettersson mit fünf Skorerpunkten waren die entscheidenden Spieler der Canucks.