NHL-Saison für die Nashville Predators beendet

Die Predators unterlagen den Arizona Coyotes in der Sechzehntelfinal-Serie mit 1:3 Siegen. Das vierte Spiel verloren die Predators auswärts 3:4 nach Verlängerung. Nashville machte einen 0:2-Rückstand und danach auch ein 2:3 wett. Aber in der 6. Minute der Verlängerung erzielte der kanadische Stürmer Brad Richardson für die Coyotes das Tor, das die Best-of-5-Serie entschied.

Am überragenden Verteidiger Roman Josi, dem Teamcaptain, dürfte es nicht gelegen haben, dass die Predators derart früh gescheitert sind. Der Berner hat in den vier Partien insgesamt vier Skorerpunkte (Assists) abgeliefert, den letzten davon in der vierten Partie beim Anschlusstor zum 1:2.

Seit sie 2017 den Stanley-Cup-Final (2:4 Siege gegen die Pittsburgh Penguins) erreichten, sind die Predators Saison für Saison früher ausgeschieden: 2018 in den Viertelfinals, 2019 in den Achtelfinals und jetzt in den infolge des langen Unterbruchs künstlich angesetzten Sechzehntelfinals.