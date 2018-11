In Florida führte New Jersey zuerst 2:0 und später lange 3:2. Erst 89 Sekunden vor Schluss glich Jonathan Huberdeau für die Panthers zum 3:3 aus. Mika Hoffman gelang für Florida nach 88 Sekunden der Verlängerung der 4:3-Siegtreffer.

New Jersey kassierte auswärts im 12. Spiel bereits die 10. Niederlage. Die Devils verbleiben auf dem letzten Platz der Metropolitan Division. Zu den Playoff-Plätzen fehlen derzeit fünf Punkte.

Nico Hischier erhielt viel Eiszeit (fast 20 Minuten), vermochte aber wenig Akzente zu setzen und beendete die Partie am Ende mit einer Minus-1-Bilanz. Hischier war der einzige Schweizer, der am Montag im Einsatz stand. Denis Malgin (bei den Florida Panthers), Mirco Müller (New Jersey), Luca Sbisa (NY Islanders) und Dean Kukan (Columbus) waren alle überzählig.