Die Südkoreaner spielten zum ersten Mal überhaupt in der Topdivision, waren aber wie erwartet überfordert. In den sieben Partien brachten sie bei 48 Gegentreffern gerademal vier Tore zu Stande.

Für die Norweger ging mit dem zweiten Sieg an diesem Turnier eine enttäuschende WM zu Ende. Das erste und dritte Tor gegen Südkorea erzielten sie im Powerplay. Für das 3:0 zeichnete in der 51. Minute der bei Fribourg-Gottéron tätige Verteidiger Jonas Holös verantwortlich, nachdem gut drei Minuten zuvor Thomas Valkvae Olsen das beruhigende 2:0 gelungen war. Das 1:0 des eingebürgerten Schweden Tobias Lindström fiel in der 13. Minute.