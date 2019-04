Kuraschew figurierte über Ostern noch nicht in Patrick Fischers Aufgebot. Der Junior erhielt indes die Freigabe der Chicago Blackhawks und bestreitet ab sofort die WM-Vorbereitung. Kuraschew glänzte übers Neujahr an der U20-Junioren-WM (6 Tore). Die Saison bestritt er mit den Québec Remparts in der kanadischen Juniorenliga QMJHL.

Die Freigabe für die WM-Vorbereitung erhielt von den New York Islanders auch Verteidiger Yannick Rathgeb.