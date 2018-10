Lugano setzte sich im letzten Gruppenspiel auswärts gegen JYP Jyväskylä mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer für das Team von Trainer Greg Irland erzielte der kanadische Stürmer Maxim Lapierre in der 56. Minute. In der Schlussphase drückten die Finnen, die mehr als doppelt so viele Schüsse aufs gegnerische Tor brachten, vehement und teilweise in Überzahl auf den Ausgleich. Doch Elvis Merzlikins im Tor der Tessiner bot einmal mehr eine überragende Vorstellung und zeigte 33 Paraden.

Damit verkam zu einer Randnotiz, dass Julian Walkers Treffer in der 48. Minute aufgrund einer Kickbewegung die Anerkennung versagt geblieben war. Jyväskylä, der Titelverteidiger in diesem kontinentalen Wettbewerb, ist somit frühzeitig ausgeschieden. Neben Lugano zieht der tschechische Klub Pilsen als souveräner Gruppensieger in die K.o.-Runde ein.

ZSC Lions ungefährdet

Die ZSC Lions benötigten nach dem Heimsieg vor Wochenfrist im Rückspiel gegen die Vienna Capitals nur noch einen Punkt zur Teilnahme an den Achtelfinals. Der Schweizer Meister löste die Aufgabe mit dem 6:2 in Wien höchst souverän. Durch Marco Miranda (3.), Roman Cervenka (12.) und Chris Baltisberger (19.) hiess es schon nach dem ersten Drittel 3:0 für die Zürcher, die zum siebten Pflichtspielsieg in Serie gelangten. Den Gruppensieg sicherte sich der schwedische Klub Frölunda aufgrund der besseren Bilanz in den Direktbegegnungen.

Fünfter Sieg für EV Zug

Der EV Zug hatte sich bereits vor Wochenfrist durch den 3:2-Auswärtssieg gegen Kometa Brno als Gruppensieger den Einzug in die K.o.-Phase gesichert. Im Heimspiel gegen den ebenfalls bereits qualifizierten tschechischen Meister resultierte für die Zentralschweizer mit 2:1 der fünfte Sieg. Die EVZ-Treffer erzielten Dominic Lammer (6.) und Dario Simion (18).

Die Auslosung der Achtelfinals erfolgt am Freitag, 19. Oktober, in Helsinki.

Telegramme

Jyväskylä - Lugano 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

3424 Zuschauer. -SR Iwert/Kaukokari (GER/FIN), Neva/Sormunen (FIN). - Tor: 56. Lapierre (Haapala, Chorney) 0:1. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Jyväskylä, 6mal 2 Minuten gegen Lugano.

Zug - Kometa Brno 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

4810 Zuschauer. - SR Sjöqvist/Wiegand (SWE/SUI), Borga/Castelli (SUI). - Tore: 6. Lammer (Schnyder, Senteler) 1:0. 18. Simion (Widerström, Albrecht) 2:0. 21. Hruska (Barinka) 2:1. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen Kometa Brno.

Vienna Capitals - ZSC Lions 2:6 (0:3, 1:2, 1:1)

SR Jerabek/Piragic (GER/CRO), Zgonc/Nemeth (SLO/HUN). - Tore: 3. Miranda (Karrer, Flüeler) 0:1. 12. Cervenka (Hollenstein, Wick) 0:2. 19. Baltisberger (Noreau, Cervenka/Ausschluss Lakos) 0:3. 22. Schneider (Wall, Tessier/Ausschluss Pettersson) 1:3. 30. Wick (Hollenstein, Blindenbacher/Ausschluss Fischer) 1:4. 35. Bachofner (Hollenstein) 1:5. 45. Tessier (Wall, Schneider/Ausschluss Hollenstein) 2:5. 48. Wick (Blindenbacher, Hollenstein/Ausschluss Peter) 2:6. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen die Vienna Capitals, 5mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions.

Resultate

Gruppe A: Vienna Capitals - ZSC Lions 2:6 (0:3, 1:2, 1:1). Aalborg Pirates (DEN) - Frölunda Indians (SWE) 1:5 (0:2, 1:2, 0:1). - Schlussrangliste (je 6 Spiele): 1. Frölunda Indians* 13 (22:11). 2. ZSC Lions* 13 (26:18). 3. Vienna Capitals 7 (19:22). 4. Aalborg Pirates 3 (11:27).

Gruppe D: Neman Grodno (BLR) - Eisbären Berlin 2:4 (1:1, 1:1, 0:2). Zug - Kometa Brno 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). - Schlussrangliste (alle 6 Spiele): 1. Zug* 16 (22:12). 2. Kometa Brno* 9 (18:16). 3. Eisbären Berlin 6 (17:21). 4. Neman Grodno 5 (14:22).

Gruppe H: JYP Jyväskylä (FIN) - Lugano 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). - Rangliste: 1. Pilsen* (CZE) 5/15 (22:12). 2. Lugano* 6/9 (13:12). 3. JYP Jyväskylä 6/6 (16:14). 4. Banska Bystrica (SVK) 5/3 (11:24). - Letztes Spiel. Mittwoch, 17. Oktober: Banska Bystrica - Pilsen (17.00 Uhr).

* = für Achtelfinals qualifiziert