Dort trifft der Liga-Neuling wahrscheinlich auf Timo Meier und die San Jose Sharks, die in der Serie gegen die Anaheim Ducks 3:0 führen. Der Erfolg der Golden Knights hat gar historische Ausmasse: Erstmals in der Geschichte der NHL gelingt es einem Team in seiner ersten Saison nach der Aufnahme eine Playoff-Serie mit einem «Sweep» – 4:0 Siege – zu beenden.

Niederreiters Wild stehen vor dem Aus

Nino Niederreiter steht mit Minnesota in den NHL-Playoffs vor dem Ausscheiden. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen die Winnipeg Jets liegen die Wild in der Best-of-7-Serie mit 1:3 Siegen zurück.

Zum Mann des Spiels in Saint Paul avancierte Goalie Connor Hellebuyck. Nachdem er zwei Tage zuvor bei der 2:6-Niederlage noch ausgewechselt worden war, parierte der 24-jährige Amerikaner in Spiel 4 alle 30 Schüsse auf sein Tor und kam so zu seinem ersten Playoff-Shutout. Hellebuyck gehört neben Pekka Rinne (Nashville) und Andrej Wassilewski (Tampa Bay) zu den drei Kandidaten für die Vezina-Trophy des besten Goalies der Saison.