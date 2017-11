Martin Plüss ist das, was man gemeinhin als «Kopfmenschen» bezeichnet. Nichts passiert bei ihm unüberlegt. Jede Handlung macht Sinn. So funktionierte er auch als Eishockeyspieler. Es gab in der Geschichte des Schweizer Eishockeys nur wenige Spieler, die im Rink ähnlich intelligent agierten wie der 40-Jährige.

Zuverlässig in der Defensivarbeit, durchaus kreativ in der offensiven Zone. Dazu immer mit vorbildlicher Einstellung am Werk, angereichert mit einer grossen Portion Leadership. Das Einzige, was Martin Plüss von einer NHL-Karriere abhielt, war letztlich seine zu geringe Körpergrösse.