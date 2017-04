"Ich habe keinen Vertrag mehr und kann auch keinen neuen Vertrag unterschreiben", bestätigte der Emmentaler gegenüber Watson. Er müsse erst wieder gesund werden und das könne noch lange bis in den Herbst hinein dauern. Er habe seine Gehirnerschütterung nach wie vor nicht auskuriert, so Gerber weiter.

Seine letzte Partie bestritt der WM-Silberheld von 2013 am 4. März 2017, als er mit Kloten in der Klassierungsrunde gegen Fribourg-Gottéron 0:5 verlor. In der abgelaufenen NLA-Saison kam Gerber in 30 NLA-Spielen der Qualifikation auf eine immer noch imponierende Abwehrquote von 91 Prozent.

Martin Gerber war im Verlaufe seiner Karriere schon Stanley-Cup-Sieger (2006 mit Carolina) und schwedischer Meister (2002 mit Färjestad). Er hat die letzten vier Saisons für den EHC Kloten das Tor gehütet. Der Emmentaler war mit Kloten 2014 Playoff-Finalist und führte die Zürcher Unterländer Anfang Februar zum Cupfinal-Triumph vor eigenem Publikum gegen Genève-Servette.

Rückkehr ins Emmental

Nach zahlreichen Jahren im Ausland und in Zürich kehrt Martin Gerber nun in seine Heimat zurück. Unlängst hat er in Langnau ein Haus gekauft und will dort mit seiner Lebenspartnerin und seinen Kindern sesshaft werden. Eine mögliche Option ist, dass Gerber in der Nachwuchsabteilung der SCL Tigers seine Trainer-Karriere lanciert. Gemäss Langnaus Sportchef Jörg Reber haben diesbezüglich bereits Gespräche stattgefunden. Gerber selbst bestätigte gegenüber Watson: "Ja, das könnte etwas sein."

In der Schweiz spielte Gerber in der NLA ausser für Kloten nur noch für Langnau beziehungsweise die SCL Tigers. Seine Rückennummer 26 ist von den SCL Tigers gesperrt. Sie wird seit der NHL-Lockout-Saison 2004/05 nicht mehr vergeben.

Insgesamt bestritt Gerber 143 Länderspiele und nahm mit der Schweizer Nationalmannschaft neunmal an der WM und zweimal an Olympischen Spielen (2002 und 2006) teil. Neben dem Gewinn von WM-Silber 2013 war sein Shutout in der Vorrunde bei Olympia 2006 in Turin gegen das in Bestbesetzung angetretene Kanada (2:0) eines der Karriere-Highlights.