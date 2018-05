Die Schweizer überzeugten und glänzten als Team. Einer stach trotzdem heraus. Goalie Leonardo Genoni durfte wieder einmal Held sein. An den Winterspielen war er nach 26 Minuten und vier Gegentoren (und bloss acht Paraden) ausgewechselt worden. In Pyeongchang durfte Genoni nachher nicht mehr aufs Eis. Auch in Dänemark hinterliess Genoni in der Vorrunde den weniger souveränen Eindruck als Reto Berra. Trotzdem setzte Patrick Fischer am Donnerstag auf Genoni. Der 30-jährige honorierte das Vertrauen mit 32 Paraden. Bei den beiden Gegentoren besass Genoni keine Abwehrchance.

Der dritte gewonnene WM-Viertelfinal (nach 1992 in Prag und 2013 in Stockholm) beruhigt rund ums Nationalteam die Stimmung. Niemand mehr wird die voreilige Vertragsverlängerung mit dem Nationalcoach vor den Winterspielen von Pyeongchang in Frage stellen. Patrick Fischer wird bis zur Heim-WM 2020 fest im Sattel sitzen.

Vorerst spielen die Schweizer übers Wochenende wieder in Kopenhagen - und nicht mehr in Herning wie am Donnerstag im stimmungslosen Viertelfinal - um die Medaillen. Gewiss starten die Schweizer in die Partie gegen Kanada nicht als Favorit. Aber gegen das Team Canada erlebte die Schweiz in den letzten Jahren schon etliche Sternstunden. Von den letzten zehn Pflichtspielen gewannen die Schweizer immerhin vier - an den Olympischen Spielen in Turin besiegte die Schweiz sogar ein kanadisches NHL-Dream-Team. An der letzten WM in Paris setzten sich die Schweizer mit 3:2 nach Verlängerung durch. Und beim 1:5 in Pyeongchang im Februar wurden die Schweizer gewiss unter Wert geschlagen.