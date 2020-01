Leader Kloten patzt, Verfolger Olten gewinnt Mittelland-Derby

Für Olten war es im vierten Duell mit Langenthal in dieser Saison der dritte Sieg. Der Kanadier Garry Nunn zeichnete sich als Doppeltorschütze aus.

Weil Leader Kloten in La Chaux-de-Fonds 2:3 verlor, rückte Olten in der Tabelle bis auf zwei Punkte an die Zürcher Unterländer heran. Dank einem 5:3-Erfolg bei den GCK Lions darf sich auch Cupfinalist Ajoie weiter Hoffnungen auf den Qualifikationssieg machen. Der Rückstand der Jurassier auf die Spitze beträgt fünf Runden vor Schluss allerdings beachtliche sieben Punkte.

Mit dem 6:3-Sieg von Sierre beim Tabellenletzten Biasca Ticino Rockets wurde die Entscheidung um die letzten beiden Playoff-Tickets vertagt. Der Rückstand des Aufsteigers aus dem Wallis auf die GCK Lions (11 Punkte) und La Chaux-de-Fonds (12.) ist allerdings kaum mehr wettzumachen.

Resultate und Tabelle:

Resultate: La Chaux-de-Fonds - Kloten 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). Visp - EVZ Academy 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). GCK Lions - Ajoie 3:5 (2:1, 1:2, 0:2). Langenthal - Olten 2:5 (0:1, 1:1, 1:3). Biasca Ticino Rockets - Sierre 3:6 (1:2, 2:2, 0:2).

Rangliste: 1. Kloten* 39/87. 2. Olten* 39/85. 3. Ajoie* 39/80. 4. Visp* 39/73. 5. Thurgau* 38/68. 6. Langenthal* 38/67. 7. La Chaux-de-Fonds 39/55. 8. GCK Lions 39/54. 9. Sierre 39/43. 10. EVZ Academy 38/36. 11. Winterthur+ 38/25. 12. Biasca Ticino Rockets+ 39/23.

* in den Playoffs

+ in Abstiegsrunde