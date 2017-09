Die Jungen schossen Biel zum Sieg. Jan Neuenschwander (24) beendete mit seinem Tor nach nur 34 Sekunden die Overtime. Und der erst 16-jährige Valentin Nussbaumer hatte nach 33 Minuten in seinem erst dritten NLA-Spiel zum 1:1 ausgeglichen.

Nussbaumers Goal lenkte die Partie in neue Bahnen. Zuvor hatte der LHC dem Spiel den Stempel aufgedrückt. Biels Jonas Hiller wehrte bis zum 1:1-Ausgleich seines Teams 30 Schüsse ab. 20:3 lautete das Schussergebnis nach 20 Minuten für Lausanne. Nach Nussbaumers erstem NLA-Goal glich sich das Geschehen aus.

Dabei war Nussbaumers Einsatz noch nicht einmal vorgesehen gewesen. Der Junior begann die Partie als 13. Stürmer unter der Wolldecke. Er gelangte erst ab der 25. Minute zum Einsatz, nachdem Biels Marc-Antoine Pouliot und Lausannes Valentin Borlat ausgeschlossen worden waren (Schlägerei).

Für Lausanne erzielte Rückkehrer Joël Vermin den 2:2-Ausgleich. Es war Vermins erstes Tor in der National League seit vier Jahren. Die letzten drei Saisons spielte er in Übersee (u.a. 24 NHL-Spiele für Tampa Bay).

Telegramm:

Lausanne - Biel 2:3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:1) n.V.

6003 Zuschauer. - SR Tscherrig/Wiegand, Abegglen/Wüst. - Tore: 4. Danielsson (Ryser, Junland) 1:0. 33. Nussbaumer (Earl) 1:1. 39. Rajala (Ausschluss Danielsson) 1:2. 47. Vermin 2:2. 61. (60:34) Neuenschwander (Lüthi) 2:3. - Strafen: 3mal 2 plus 5 Minuten (Borlat) plus Spieldauer (Borlat) gegen Lausanne, 6mal 2 plus 5 Minuten (Pouliot) plus Spieldauer (Pouliot) gegen Biel. - PostFinance-Topskorer: Junland; Maurer.

Lausanne: Huet; Fischer, Gobbi; Nodari, Genazzi; Junland, Borlat; Frick, Miéville; Vermin, Jeffrey, Pesonen; Danielsson, Kneubühler, Ryser; Zangger, Froidevaux, Herren; Schelling, In-Albon, Simic.

Biel: Hiller; Maurer, Kreis; Fey, Forster; Steiner, Jecker; Suleski; Schmutz, Fuchs, Pedretti; Pouliot, Sutter, Micflikier; Wetzel, Neuenschwander, Lüthi; Joggi, Earl, Rajala; Nussbaumer.

Bemerkungen: Lausanne ohne Rytz, Walsky und Trutmann, Biel ohne Tschantré, Hächler, Lüthi, Dufner und Diem (alle verletzt).