Alatalo wurde am Dienstag bereits erfolgreich operiert und wird rund vier bis fünf Monate ausfallen. Er hoffe, er könne im Dezember oder im Januar im Hinblick auf die wichtigste Saisonphase wieder ins Geschehen eingreifen, sagte Alatalo gegenüber der Luzerner Zeitung.

Der EV Zug startet am 9. September mit einem Auswärtsspiel in Davos in die neue Saison.