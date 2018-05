Neben den Lakers dürfen sich Biel, die SCL Tigers, Lugano, und die ZSC Lions auf Gegner aus der drittklassigen "MSL" freuen. Das vermeintlich günstigste Los aller National-League-Klubs bekam Fribourg-Gottéron zugelost; das Team von Coach Mark French trifft auf Sierre aus der 1. Liga.

In den Genuss einer besonders kurzen Anreise kommen die Spieler des SC Bern und der ZSC Lions. Die Zürcher treten zum Derby im 15 Kilometer entfernten Bülach an, die Anfahrt der Berner zum Duell mit Wiki-Münsingen dürfte indes kaum länger dauern.

Auf Zug (gegen Winterthur), Davos (gegen die GCK Lions), Ambri-Piotta (gegen Thurgau), Genève-Servette (gegen Visp) und Lausanne (gegen Ajoie) warten Klubs aus der zweitklassigen Swiss League. Für Lausanne geht es im Duell mit gegen den Swiss-Ligisten aus der Ajoie um Wiedergutmachung. Letztes Jahr scheiterten die Lausanner in der ersten Runde an diesem Gegner mit 2:4. Die Spiele finden am 18. und 19. September statt.

Schweizer Cup. Sechzehntelfinals. Auslosung:

Ajoie (Swiss League) - Lausanne, Visp (Swiss League) - Genève-Servette, Sierre (1. Liga) - Fribourg-Gottéron, Düdingen (MSL) - La Chaux-de-Fonds (Swiss League), Star-Forward (MSL) - Biel, Thun (MSL) - Olten (Swiss League), Basel (MSL) - SCL Tigers, Wiki-Münsingen (MSL) - SC Bern, Brandis (MSL) - Lugano, EVZ Academy (Swiss League) - Langenthal (Swiss League), GCK Lions (Swiss League) - Davos, Bülach (MSL) - ZSC Lions, Rheintal (1. Liga) - Kloten (Swiss League), Winterthur (Swiss League) - Zug, Dübendorf (MSL) - Rapperswil-Jona Lakers (Titelverteidiger), Thurgau (Swiss League) - Ambri-Piotta. - Spieldaten: 18./19. September 2018.